Zeeuwse rechtbank heeft een nieuwe president: Nol Vermolen

De nieuwe president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant Nol Vermolen (foto: Rechtbank Zeeland-West-Brabant)

Vermolen zit sinds 2015 in het gerechtsbestuur van de rechtbank. Hij is rechter sinds 2001. Daarvoor werkte Vermolen 22 jaar als advocaat en hij zat in het landelijke bestuur van Vluchtelingenwerk.

Vier locaties, waaronder Middelburg

Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant werken 650 mensen, onder wie 150 rechters. Een van de vier locaties is de rechtbank in Middelburg, daarnaast zijn er locaties in Bergen op Zoom, Breda en Tilburg. Vorig jaar werden daar in totaal rond de 113.000 zaken behandeld.