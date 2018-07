Rubberen korrels in kunstgras slecht voor milieu; 'Alle lichten op rood'

Kunstgrasveld (foto: Omroep Zeeland)

Uit de rubberkorrels, ook wel rubbergranulaat, kunnen stoffen lekken die terechtkomen in de grond om de velden heen en in de bagger in sloten. Dat blijkt uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Unie van Waterschappen (UVW).

'Geen gezondheidsrisico'

Er is veel te doen geweest over rubberen korrels in kunstgrasvelden. Het zou slecht zijn voor de gezondheid, meldde televisieprogramma Zembla in oktober 2016. Het RIVM heeft nader onderzoek uitgevoerd en daaruit bleek in december 2016 dat er weliswaar stoffen in het rubber zitten die kanker zouden kunnen veroorzaken maar dat er zo weinig van die stoffen uitkomt dat dat geen risico vormt.

Kunstgras met rubberkorrels (foto: Omroep Zeeland)

Bij dit nieuwe onderzoek heeft het RIVM tien kunstgrasvelden onderzocht van voetbalclubs in Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden. Daarbij werd de kwaliteit van het milieu rondom de velden vergeleken met de milieukwaliteit rondom echte grasvelden. Bij negen van de tien velden werden schadelijke stoffen in de omgeving gevonden.

Dit onderzoek zet alle lichten op rood voor rubbergranulaat op sportvelden. " milieuorganisatie Recycling Netwerk

Dat is volgens de onderzoekers slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. "Op diverse locaties overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie de geldende normen voor bodem en waterbodem", aldus het gezondheidsinstituut. Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink. Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen volgens het RIVM geen gevaar.

Onaanvaardbare milieurisico's

Het onderzoek toont volgens milieuorganisatie Recycling Netwerk aan dat het rubbergranulaat bij de onderzochte sportvelden tot ernstige milieuproblemen leidt. "Dit onderzoek zet alle lichten op rood voor rubbergranulaat op sportvelden. Het is de officiële bevestiging dat het gebruik van versnipperd autobandenafval op sportvelden onaanvaardbare milieurisico's veroorzaakt."

Rubberkorrels die gebruikt worden in kunstgras (foto: Omroep Zeeland)

Bij de invoering van het rubbergranulaat werd het juist gepresenteerd als de milieuvriendelijke oplossing om autobanden te hergebruiken. Recyclingbedrijven weten niet wat ze met gebruikte autobanden aanmoeten omdat ze niet verbrand mogen worden, omdat daar te veel schadelijke stoffen zouden vrijkomen. Daarom werd gezocht naar manieren om de materialen te hergebruiken, bijvoorbeeld als rubbergranulaat in kunstgras.

Rubberen korrels vervangen

Meerdere Zeeuwse sportverenigingen hebben al naar aanleiding van de eerdere berichtgeving de rubberen korrels vervangen met andere vulling, zoals kurk en kokosvezels. Ook het Zeeuwse kunstgrasbedrijf Traas en Ovaa, dat in de oorspronkelijke uitzending van Zembla aan het woord kwam, heeft de rubberkorrels afgezworen.

