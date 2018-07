Provincie Zeeland betaalt niet mee aan Joodse 'struikelstenen'

Struikelsteen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Subsidie voor het plaatsen van de struikelstenen was aangevraagd door de Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland en al eerder afgewezen. Daarop had de Stichting eind 2017 een bezwaarschrift ingediend en dat is vandaag ongegrond verklaard.

Het plaatsen van struikelstenen in trottoirs past niet in het provinciaal cultuurbeleid." Beslisnota Provincie Zeeland

Provinciehuis door de takken heen - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De 'struikelstenen', of Stolpersteine, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het gaat om stoeptegels met een messing naamplaatje die bij huizen worden geplaatst waaruit Joden zijn gedeporteerd in de Tweede Wereldoorlog. "Het plaatsen van struikelstenen in trottoirs past niet in het provinciaal cultuurbeleid", schrijft de provincie in haar beslissing op het bezwaarschrift van de stichting.

Wel geld beschikbaar voor educatie

"Het is niet dat we het geen goed initiatief vinden," zegt provinciebestuurder Ben de Reu, "Maar we vinden het echt een taak van de gemeente." De provincie geeft aan wél mee te willen betalen aan 'een eventueel, provincie-breed opgezet, educatief programma rondom dit project'. Maar hiervoor is (nog) geen subsidie aangevraagd.

Ben de Reu (foto: Provincie Zeeland)

Ook gemeenten gaven geen subsidies

Volgens de provincie Zeeland 'betreft het een beperkt aantal gemeenten waar Joodse mensen hebben gewoond en niet elke gemeente kiest er voor om invulling te geven aan het project'. Wel hebben gemeenten meegewerkt aan het inmetselen van de stenen in de straat. De provincie merkt op dat geen enkele Zeeuwse gemeente subsidie heeft verleend, omdat daar ook niet om is gevraagd.

Gedeputeerde Ben de Reu: waarom Zeeland niet meebetaalt aan de stuikelstenen.