Laatste dag voor basisschool de Meerpaal in Terneuzen

Terwijl de kinderen genieten van het optreden van Tijl Damen, zit directeur Huub Mangnus met zijn gedachten bij de verhuizing. "Door de leegstand en het krimpen van het leerlingenaantal, dat met zeven procent per jaar achteruit gaat, was een fusie nodig", zegt Mangnus.

De Hille en De Meerpaal worden tijdelijke locaties, bedoeling is dat er een nieuw gebouw komt op de locatie van De Geule. "We hebben een goede samenwerking met de gemeente en hopen binnen een paar jaar de nieuwbouw te mogen openen", aldus Mangnus.

Nieuwe klasgenootjes

De fusering houdt in dat 370 leerlingen nieuwe klasgenootjes krijgen en de meesten vinden dat wel leuk. "Ik vind het heel erg leuk, want dan kan ik nieuwe vrienden en vriendinnen maken", zegt de 11-jarige Zanthe. Haar leeftijdgenootje Femke is het met haar eens. "Ik ga dan naar groep 8 en de klassen worden gesplitst in tweeën dus dat is wel heel anders. Gelukkig zit ik wel bij mijn vriendinnen en dat maakt het weer goed!"

Directeur Huub Mangnus pakt de laatste verhuisdozen in om alles gereed te maken voor de fusering (foto: Omroep Zeeland)

Basisschool De Meerpaal is niet de enige die moet fuseren, bij onderwijskoepel Escalda wordt de Vorsteman- van Ooyen school in Aardenburg gesloten. De Zonnewijzer van onderwijskoepel Radar in Zierikzee gaat per 1 augustus dicht.