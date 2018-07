Geheime 'vrouwtjestelefoon' Ploegstra waarschijnlijk terecht

"We hebben een tip gekregen waar de geheime telefoon verborgen kon zijn", zegt teamleider Ralph Nagelkerke van het coldcaseteam. "Daar hebben we gezocht, maar niets aangetroffen."

Je vindt niet iedere dag een telefoon op de weg, ook niet bij het plaatsje Nummer Een." Ralph Nagelkerke, teamleider coldcaseteam

Een volgende tip was waardevoller: "Er heeft zich iemand gemeld die ten tijde van de verdwijning van Herman, in de omgeving waar de auto is aangetroffen, een gsm heeft gevonden. Die heeft de man al die tijd bewaard en hebben wij inmiddels in beslag genomen", aldus Nagelkerke. "Die telefoon wordt nu onderzocht om te bekijken of het inderdaad de geheime telefoon van Herman is. Je vindt niet iedere dag een telefoon op de weg, vooral niet bij het plaatsje Nummer Een."

Tot nu toe 34 tips

De politie heeft tot nu toe 34 tips binnengekregen. Daarbij zijn tot nu toe geen tips die wijzen op banden die Ploegstra zou hebben gehad met criminelen. De politie gaat nog steeds uit van drie scenario's: dat een misdrijf gepleegd is in familiekring, de relationele sfeer of het criminele circuit.

Nagelkerke is tevreden over de tips tot nu toe. "Daar zijn we erg blij mee en elke tip wordt ook serieus onderzocht. We hebben gemerkt dat vooral naar aanleiding van de getoonde presentatie in Oostburg, die mensen op internet hebben gezien, tips binnenkomen", aldus Nagelkerke.

Foto's en werktelefoon terecht

De politie maakte gisteren al bekend dat de foto's en de telefoon uit de kraan waar Herman Ploegstra uit IJzendijke in werkte, waren teruggevonden. Aangenomen werd dat beiden ontvreemd waren uit de kraan, maar dat blijkt niet zo te zijn. De foto's waren in het bezit van Sandra Ploegstra, Hermans vrouw. De werktelefoon is teruggevonden bij de werkgever waar Ploegstra werkte. Die telefoon was inmiddels in gebruik door een andere werknemer van het bedrijf.

