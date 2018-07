Kan Mathildedag van Terneuzen 'stad der kunsten' maken?

Deel van de poster waarop reclame wordt gemaakt voor de Mathilde Dag op 7 juli. (foto: Omroep Zeeland )

Mathilde Willink werd in 1938 geboren onder de naam Mathilde de Doelder. In de jaren zeventig werd ze beroemd door haar bijzondere kleding, make-up en uitspraken en als model van kunstenaar Carel Willink. Ze stierf onder verdachte omstandigheden in 1977 in Amsterdam.

Modeontwerper Fong Leng, zangeres Imca Marina en kunstenaar Adrian Stahlecker zijn volgens de organisatoren uitgenodigd voor de Mathildedag. Zij behoorden tot de inner circle van Mathilde.

Drieluik over societyprinses

Beeldend kunstenaar Roeland van der Kley zag als 10-jarig ventje Mathilde voor het eerst op een schilderij tijdens een expositie van Carel Willink, de schilder die in Nederland het magisch realisme bekend maakte. "Ik wist toen dat ik ook zoiets wilde kunnen maken. Dus eigenlijk ben ik door Mathilde gaan schilderen", zegt Van der Kley. Samen met enkele anderen zit hij achter het idee voor de Mathildedag. Zelf schilderde hij een drieluik over de voormalige societyprinses.

'Terneuzen, wat moet ik daar gaan doen ?'

Podiumkunsten, een modeshow met 'extravaganza', een lezing, een speciaal ingerichte hotelkamer en verschillende exposities moeten kunstminnend publiek zaterdag naar Terneuzen trekken. Volgens Van der Kley is er volop belangstelling. "We weten dat er kunstenaars uit de Randstad en uit het buitenland komen. Normaal denkt iemand uit Amsterdam: 'Terneuzen, wat moet ik daar gaan doen?' Nu is er een reden om naar Terneuzen te komen."

Hotel De Chandelier in Teneuzen heeft een speciale hotelkamer naar Mathilde vernoemd. De kamer moet een blijvend karakter krijgen, met attributen en meubels in de stijl van het jetset icoon.

In de hotelkamer hangt o.a. een portret dat gemaakt is door Kim Rijntjes (foto: Foto : Kim Rijntjes)

Eye-catcher

Als het aan de initiatiefnemers komt er ieder jaar een Mathildedag. Van der Kley: "We willen de route omdraaien. Niet al ons werk door de Westerschelde naar boven brengen, maar dat de Amsterdammers door de tunnel naar ons toe komen." Zaterdag zal Cerila de Doelder, Mathilde's jongeste zus, het drieluik onthullen dat gemaakt is door Roeland van der Kley. Het moet een eye-catcher worden voor de stad "Het moet een vaste plek in de stad krijgen." Waar, is nog niet bekend.