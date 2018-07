Zeeland wordt wakker: 'vrouwtjestelefoon' Ploegstra, Mathildedag Terneuzen en einde basisschool

Op deze plek werd de auto van Herman Ploegstra gevonden. (foto: Omroep Zeeland)

'Vrouwtjestelefoon' Ploegstra terecht?

De geheime telefoon van de spoorloos verdwenen Herman Ploegstra uit IJzendijke is waarschijnlijk gevonden. Een getuige blijkt de telefoon al acht jaar in bezit te hebben. Ploegstra gebruikte die telefoon om contact te hebben met minnaressen.

(foto: Omroep Zeeland )

Mathildedag in Terneuzen

Mathilde Willink; het oudere publiek kent haar nog vanwege haar bijzondere jurken en ongewone make-up. Aanstaande zaterdag zou ze 80 jaar zijn geworden. In Terneuzen wordt ze komende zaterdag herdacht met een Mathildedag.

Eindfeest de Meerpaal (foto: Omroep Zeeland)

De school gaat dicht

Het was gisteren de laatste schooldag voor leerlingen van OBS de Meerpaal aan de Sloelaan in Terneuzen. Dat wordt gevierd met een eindfeest. Letterlijk, want na de zomervakantie fuseert de school met De Hille en De Geule, beide aan de Merwedelaan.

Een badderende merel. (foto: Adri Joosse)

Het weer

Vanochtend zijn er wolkenvelden waaruit lokaal een buitje kan vallen, vanmiddag is het droog en warmt het met zon op naar 22 graden vlak aan zee en 26 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Er waait vandaag een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind.