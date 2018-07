Terneuzen verhuist archief naar Middelburg; 'Gemeente verwaarloosde het decennialang'

Het gaat in totaal om 3 kilometer aan archiefstukken. (foto: Foto Bart Maat/ANP)

De toegankelijkheid van het Terneuzens archief valt volgens de gemeente vooral te verbeteren door het beschikbaar stellen van digitale archiefstukken. "Digitaal is de dienstverlening nu summier en deze dient verder vormgegeven te worden." Het Zeeuws Archief is daar volgens de gemeente dé instelling voor: "Door de omvang van deze instelling beschikken we dan over voldoende slagkracht en deskundigheid om de uitdagingen van de digitale archieftoekomst aan te kunnen."

'Gemiste kans'

Dennis van Nieuwenhuijzen van het Historisch Netwerk Oud Terneuzen vindt het "buitengewoon jammer" dat de archiefstukken verhuizen. "Het is een gemiste kans, omdat wij er nog steeds van overtuigd zijn dat het behouden van het archief in Terneuzen een heleboel mogelijkheden zou kennen op het gebied van cultuur historisch erfgoed." Daarvoor zouden wel aanpassingen gedaan moeten worden aan het depot, omdat volgens Van Nieuwenhuijzen de gemeente "decennialang haar eigen archief heeft verwaarloosd".

Volgens Van Nieuwenhuijzen heeft het Historisch Netwerk Oud Terneuzen "een heleboel" argumenten genoemd voor het goed behouden van de archiefstukken in Terneuzen, maar heeft de gemeente daar niets meegedaan.

Verhuizing archief

Kostenbesparing

Met de verhuizing van het Terneuzens archief bespaart de gemeente ook geld. Wel blijft er een historisch informatiepunt in de gemeente, waar veelgevraagde documenten ingekeken kunnen worden. Vorig jaar bezochten 79 mensen het Terneuzens archief, in 2016 waren dat er 48.