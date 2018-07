Nachtelijke zoektocht met helikopter na vondst kledingstukken

De helikopter cirkelde een kwartier boven de Middelburgse wijk. (foto: Foto Sem van der Wal/ANP)

De helikopter cirkelde ongeveer een kwartier boven de Middelburgse wijk. Naast de kleding werd ook een fiets meegenomen voor onderzoek, maar later bleek dat het rijwiel niets te maken had met de kleding.

Inbraakalarm

Niet veel later werd de politiehelikopter ook ingezet nadat een inbraakalarm was afgegaan bij een bedrijfspand in Ritthem. Eenmaal ter plaatse bleek dat er sprake was van loos alarm.