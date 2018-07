Opnieuw gewapende beroving Souburg, politie zoekt twee verdachten

(archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De verdachten gingen er met het tasje van de jongeman vandoor in de richting van de Zeewijksingel. Het is de tweede keer in korte tijd dat er op vrijwel dezelfde plaats iemand beroofd wordt.

Op 17 juni werden rond middernacht twee jongens beroofd van geld, een paar schoenen en een sleutelbos. De verdachten - drie mannen - bedreigden de jongens met een mes en mogelijk een nepvuurwapen.

Lees ook: