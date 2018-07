Deel dit artikel:











Vuurwapen in beslag genomen bij huiszoeking Westerzicht

De politie heeft dinsdagavond in een woning in de Vlissingse wijk Westerzicht een vuurwapen en kogels in beslag genomen. De bewoner van het pand is aangehouden en overgebracht naar politiecellencomplex Torentijd.

(foto: Geoffrey Fairchild) Agenten doorzochten rond 19.00 uur de woning in verband met een politieonderzoek. Waarom het pand doorzocht werd, kan de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen, aldus een woordvoerder.