'Nog meer dan genoeg drinkwater, maar ga niet hele dagen je auto staan wassen'

Water uit de kraan (foto: Omroep Zeeland)

Opraken doet het drinkwater dus niet, maar Evides roept iedereen wel op om het gezond verstand te gebruiken. "Drink vooral genoeg water met deze warmte, maar ga niet hele dagen je auto staan wassen", zegt Monique de Geus, woordvoerder van het waterbedrijf.

Piekmomenten

Evides vraagt vooral om op de piekmomenten zuinig te zijn met water. Met name van 06.00 tot 09.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur ziet het waterbedrijf een piek in het waterverbruik. Tussen die tijdstippen kan daardoor mogelijk wat drukverlies ontstaan. "We vragen je dan ook om áls je dan toch je planten water wilt geven om dat bijvoorbeeld pas na 22.00 uur te doen", aldus De Geus.

Je plantjes in de tuin besproeien met water (foto: Omroep Zeeland)

Drukverlies is sowieso een aandachtspunt in Zeeland, omdat de bevolkingsdichtheid hier in de zomer fors toeneemt, plaatselijk verdriedubbelt het inwonertal in het hoogseizoen. Toch heeft Evides-woordvoerder De Geus er alle vertrouwen in dat het wel goed komt met de waterdruk.

'Waterdruk op peil'

"We hebben onlangs die zogenoemde opjager geopend bij Oranjezon, om in Domburg en omgeving de waterdruk op peil te houden. En dat soort maatregelen hebben we waar nodig al genomen, dus verwachten we dat de waterdruk deze zomer ondanks de drukte en de droogt overal voldoende zal zijn."

