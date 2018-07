Weer wapen gevonden in Vlissingen

Politielogo op het uniform van een agent (foto: ANP)

Het is de tweede keer in een dag tijd dat de politie een vuurwapen in beslag heeft genomen in Vlissingen. Dinsdagavond trof de politie een vuurwapen met kogels in beslag in een woning in de Vlissingse wijk Westerzicht. Daarbij is de bewoner van de woning aangehouden.

Volgens de politie is er geen relatie tussen de vondsten van dinsdag en woensdag.

