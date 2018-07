Personeelstekort loopt uit de hand, terrassen noodgedwongen dicht

Bij strandpaviljoen Berkenbosch in Oostkapelle wordt volgende week een deel van het terras gesloten. "Ik heb maar één meisje voor op het terras en die kan geen honderd stoelen bedienen", vertelt eigenaar Pieter Boone.

Vechten om personeel

Het personeelstekort in zijn zaak was nog nooit zo nijpend en hij is niet de enige die daar mee kampt. Zo werd de kok die hij in februari aannam per 1 juli weer weggekocht door een ander bedrijf. Toen hij vervolgens in gesprek ging met een andere kok volgde een boos telefoontje van de huidige baas van die kok. Ook zegt Boone verhalen te horen van collega-ondernemers die noodgedwongen tafels weghalen van het terras of een extra sluitingsdag invoeren.

Uit de laatste cijfers van het UWV blijkt dat er momenteel nog zo'n duizend vacatures zijn in de horecasector. Voor in de bediening worden zeshonderd medewerkers gezocht, in de keuken driehonderd en er is nog gebrek aan honderd koks.

Dat laatste geldt ook voor restaurant de Campveerse Toren in Veere. De zaak was altijd zeven dagen in de week open, maar moet nu noodgedwongen op maandag en dinsdag dicht. Eigenaar Hendrina van Cranenburgh zegt dit soort maatregelen nog niet eerder te hebben moeten nemen. "Er is sprake van een uitstroom in de horeca, het imago van het werk is slecht, we kunnen nauwelijks goede koks vinden."

Dure inhuurkrachten als oplossing

Ook een strandpaviljoen in Groede kan niet anders dan de deuren een extra dag dicht houden. Normaal gesproken zijn ze in het hoogseizoen zeven dagen in de week open, maar vanwege het personeelstekort wordt voorlopig de maandag als sluitingsdag aangehouden. Een hotel in Renesse zegt het nog net te kunnen redden, maar alleen dankzij het inhuren van duurdere krachten bij uitzendbureaus in de regio Rijnmond.