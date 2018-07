Poster waarschuwt voor alleen zwemmen in zee

Poster van Reddingsbrigade Nederland over gevaren in zee (foto: Omroep Zeeland)

Maar ook wordt gewaarschuwd voor zwemmen in te koud water en worden strandbezoekers geadviseerd in de buurt van een reddingsbrigade het water in te gaan, dat maakt de kans op redding, indien nodig, groter.

Albert Dijkstra van de Strandpost De Nolle in Vlissingen heeft de poster opgehangen in een mededelingenbak aan de muur van het gebouw. "Er zijn elk jaar weer mensen die we moeten redden, en ik hoop dat deze poster er toe bijdraagt dat dat afneemt."

De poster Zomer Waterveiligheid is nog niet bij iedereen bekend, maar een man op het strand vindt het wel een goed idee. "Alleen ik zwem nooit," zegt ie lachend.