School Kapelle wint de landelijke Milieuprijs 2018

Ruim een jaar hebben de kinderen uit groep 6 en 7 een logboek bijgehouden met plannen, gedichten en tekeningen over afval scheiden. Dankzij het project heeft Samantha uit groep 7 besloten haar afval beter te scheiden. "Ik vind het best leuk om te doen, want het is goed voor het milieu, de dieren en de mensen", zegt ze.

Wisselbeker

De stichting 'Van Afval naar Grondstof' wil natuurlijk dat scholen het afval blijven scheiden. Daarom is de Milieuprijs een wisselbeker die na een jaar weer wordt doorgegeven aan de volgende winnaar. "De hoeveelheid restafval is in deze school al met 60 procent verminderd. En we hopen natuurlijk dat er steeds meer scholen en mensen dit voorbeeld gaan volgen", aldus Theodoor Braaksma, die als Koos de Vuilnisman de prijs uitreikte.