Hoe kom jij de droogte door? Dit zijn de do's en don'ts

Je plantjes in de tuin besproeien met water (foto: Omroep Zeeland)

Tuin bewateren, ja of nee?

Het is tegenstrijdig: juist als het droog is, wil je je tuin besproeien. Want niemand wil een tuin vol verdorde planten. En dan hebben we het nog niet eens over zo'n vergeelde grasmat. Maar ja, moet je juist nu niet zuinig met water omgaan? Ja en nee. Waterbedrijven, zoals Evides, roepen op niet te veel water te gebruiken tijdens piekmomenten (tussen 6.00 en 9.00 uur en 18.00 en 22.00 uur) en je tuin niet te vaak besproeien.

Je wil vooral voorkomen dat je 'luie' planten krijgt waarvan de wortels niet zelf meer op zoek naar water gaan. Als je dan water geeft, doe het dan vroeg in de ochtend of laat in de avond, zodat het water niet te vlug verdampt. Bovendien zit je dan ook buiten die piekmomenten, is Evides ook weer blij...

Wil je je waterverbruik verlagen? Koop dan een regenton. Regenwater is gratis. En als je er voor kiest om niet te sproeien, maak je geen zorgen: zodra het gaat regenen, wordt je vergeelde grasmat vanzelf weer groen.

Als het weer gaat regenen wordt je gele gras vanzelf weer groen (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Maar er is meer om je tuin te helpen...

Behalve bewateren zijn er nog meer do's en don'ts. Stel zaaien en planten bijvoorbeeld uit tot na de droogte. En als je echt een fanatieke tuinier bent, dan kun je ook de grond beschermen door het af te dekken. Bijvoorbeeld met een parasol of een laagje stro. Op die manier blijft de grond langer vochtig en bescherm je je planten tegen te veel direct zonlicht. Dat is ook een aanrader voor planten in een pot.

Auto wassen met hogedrukspuit (foto: Omroep Zeeland)

Inzepen, afspoelen, klaar

Moet je écht per se nu je auto wassen? Nee. Het is een open deur, maar regel 1 tijdens droge perioden blijft: wees zuinig met water. Zorgen over drinkwater hoef je je niet te maken - waterbedrijf Evides heeft genoeg voorraden - maar gebruik je gezonde verstand. Oftewel: drink genoeg, maar draai de kraan dicht als je aan het tandenpoetsen bent, douche kort en ga niet hele dagen je auto wassen.

De brandweer blust een duinbrand bij Dishoek (foto: HV Zeeland)

Natuurbranden

Een grote do: voorkom een natuurbrand. Dat doe je door de volgende don'ts in acht te houden: Gooi geen peuken in droog gras. Pas op met flesjes water en glasscherven: die kunnen als een vergrootglas werken wanneer de zon erop schijnt.

Zelfs met je auto moet je voorzichtig zijn, zet hem niet met de achterkant tegen hoge begroeiing wanneer je parkeert. Je uitlaat is dan nog te heet en kan een klein vuurtje starten dat uitgroeit tot een grote natuurbrand.

Scheuren in slibdepot bij Lewedorp door aanhoudende droogte (foto: Piet Grim 's-Heerenhoek)

Volgens het KNMI neemt de kans op langdurige droogte mogelijk de komende jaren toe. Maar dankzij deze do's en dont's weet je precies hoe je ook de komende jaren met die droogteperioden om moet gaan.