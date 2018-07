Laatste wethouder Veere geïnstalleerd

Van Halderen is vanavond geinstalleerd (foto: Gemeente Veere )

Tijdens de raadsvergadering vanavond werden de laatste formaliteiten afgehandeld rond zijn benoeming. Zo werden zijn geloofsbrieven onderzocht en mocht de gemeenteraad tot slot schriftelijk stemmen over zijn benoeming.

Met veertien stemmen voor en vier blanco stemmen, was er geen enkele belemmering meer om te worden benoemd. Hoewel hij lichamelijk nog wel even een belemmering had, omdat Van Halderen met een gehavend gezicht en een in gips verpakte pols in een rolstoel zat. Maar voor het afleggen van de belofte kon hij wel even, zij het wankel, op beide benen staan.

De integriteitsmelding die vorige maand binnenkwam, bleek uiteindelijk te gaan over tien vierkante meter betonstraatstenen die Van Halderen nodig had voor zijn achtertuin en die lastig waren te verkrijgen. Zijn vrouw merkte op dat het soort stenen die ze nodig hadden ook werden gebruikt bij openbare wegen en dat aannemers bezig waren die stenen te vervangen.

Hierop besloot Van Halderen bij de gemeente te informeren bij welke aannemers hij die klinkers kon kopen. Daarbij vermeldde hij niet dat hij raadslid was, maar werd wel aan zijn stem herkend. Hoewel Van Halderen volgens de onderzoekers niks te verwijten valt, concludeerden de onderzoekers wel dat er binnen de gemeente verwarring was ontstaan vanwege de vermenging van de rol als privé-persoon en raadslid en dat hierdoor de schijn van belangenverstrengeling kon zijn ontstaan.

De raadszetel die Van Halderen nu achterlaat in de gemeenteraad wordt ingenomen door Nanda van den Berg.

