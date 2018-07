Ga jij naar de Tour de France? Laat de Zeeuwse vlag zien!

(foto: Omroep Zeeland)

Ieder jaar komt de Zeeuwse vlag wel voorbij op tv tijdens verschillende etappes van de Tour de France. Misschien dit jaar nóg vaker, want voor het eerst sinds jaren rijden er twee renners mee in de Tour. Daarnaast finisht er één etappe in Roubaix, op nog geen anderhalf uur rijden van Zeeland.

Reis jij naar Frankrijk om naar een of meerdere etappes te gaan kijken en neem je een Zeeuwse vlag mee of kalk je de namen van Antwan Tolhoek en Marco Minnaard op het wegdek? Maak een foto of filmpje en stuur het naar Omroep Zeeland. Mogelijk komen jouw beelden op Omroep Zeeland TV, de Facebookpagina van Omroep Zeeland of Instagram.