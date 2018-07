Zeeuws Elftal houdt profs Oostende op gelijkspel

Goede reddingen

KV Oostende, dat het afgelopen seizoen op de elfde plaats eindigde in de Jupiler Pro League, kreeg in de eerste helft de beste kansen. Doelman Joan van Belzen van het Zeeuws Elftal hield zijn ploeg met enkele goede reddingen op de been in de slotfase van de eerste helft.

Kansen Zeeuws Elftal

In het begin van de tweede helft waren de beste kansen voor het Zeeuws Elftal. Daniel Wissel en Renzo Roemeratoe kregen allebei kansen om te scoren. Ook Gert-Jan van Leiden en Ronaldo Meijer waren nog dichtbij een doelpunt.

Behoorlijk gespeeld

"Over het resultaat kun je tevreden zijn", zegt Dolf Roks, coach van het Zeeuws Elftal. "We hebben behoorlijk gespeeld in fases. Dat geeft moed voor de volgende wedstrijden."

Bekende spelers bij KV Oostende zijn Wout Faes (ex-Excelsior en SC Heerenveen), oud-international Nicolas Lombaerts en Richairo Zivkovic (ex-FC Groningen, Ajax, Willem en FC Utrecht). Trainer van KV Oostende is oud-international Gert Verheyen.

Feyenoord

Zaterdag speelt het Zeeuws Elftal tegen bekerwinnaar Feyenoord op Sportpark De Veerse Poort in Middelburg. Op donderdag 12 juli speelt het Zeeuws Elftal nog tegen AZ op het veld van Bruse Boys in Bruinisse.

Opstelling Zeeuws Elftal

Van Belzen (46. Braafhart), Klaas van Hecke (46. Wilson), Fitsch (46. Van Leiden), Milton Roemeratoe (46. Vroegindeweij), Van den Houten (46. Renzo Roemeratoe), Vandepitte (46. Hollemans), De Winter (46. Meijer), Mulder (46. Dorst), Deprez (46. Kabwe Manengela), Doesburg (46. Wissel), Constansia (46. Abdenbi)