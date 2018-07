Zeeland wordt wakker: Zeeuws elftal, installatie wethouder en tips om de droogte door te komen

Balbezit voor Logan Ndenbe van KV Oostende. Francis Kabwe Manengela kijkt toe (foto: Omroep Zeeland)

Wedstrijd Zeeuws elftal - KV Oostende

Het Zeeuws elftal, dat bestaat uit de beste Zeeuwse amateurvoetballers, heeft in een oefenwedstrijd met 0-0 gelijkgespeeld tegen de Belgische profclub KV Oostende. Ondanks dat er niet gescoord werd op het veld van zondag derdeklasser Philippine, waren er kansen genoeg voor beide ploegen.

Van Halderen is vanavond geinstalleerd (foto: Gemeente Veere )

Derde wethouder Veere

Het Veerse college van B&W is, met de benoeming van Bert van Halderen, als wethouder compleet. De benoeming van Van Halderen ging vorige maand op het laatste moment niet door, omdat er een integriteitsmelding over hem binnen was gekomen die verder moest worden onderzocht.

Scheuren in slibdepot bij Lewedorp door aanhoudende droogte (foto: Piet Grim 's-Heerenhoek)

Do's en don'ts om de droogte door te komen

Het is droog, kurkdroog. Het heeft al meer dan een maand niet of nauwelijks geregend. Ook de komende tijd worden er geen noemenswaardige regenbuien verwacht. Dit is hoe jij én je tuin de droogte goed doorkomen.

Goedemorgen! (foto: Miranda Flipse )

Het weer

Vandaag is het weer een heerlijke dag om naar buiten te gaan. Het wordt met 22 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen een aangename maar een niet al te warme dag. Daarnaast is er geen bewolking, waardoor de zon alle ruimte heeft. Uit het noordwesten waait er wel een zwak tot matig windje.