Brandweer rukt uit voor buitenbrandje bij Breskens

De brandweer heeft gisteren zijn handen vol gehad aan een brandje in de polder bij Breskens. De brand ontstond gisteren aan het einde van de middag in een hoop grond met gras en hooi langs de Hoofdplaatseweg. Dat sloeg over naar de berm.

Met behulp van een kraan kon de brand geblust worden. (foto: HV Zeeland) Zowel de tankautospuit van Breskens als de watertankwagen van Oostburg werden opgeroepen. Met behulp van de eigenaar en een kraantje kon de brandweer de hoop uit elkaar halen en blussen. Op Facebook meldt de brandweer uit Breskens dat het vuur snel onder controle was. Zowel de brandweer uit Oostburg als uit Breskens rukte uit. (foto: HV Zeeland)