'Het openhouden van de kerncentrale bij Doel is Russisch roulette'

Tal van politici en geïnteresseerden kwamen woensdagavond in Bergen op Zoom samen om te praten over de Belgische kerncentrales. (foto: Omroep Brabant)

Het platform 'veiligheid en energietransitie' wil de kernreactoren in Doel en Tihange dicht hebben. Als platform bundelen gemeenten in West-Brabant en Zeeland de krachten om zich te verzetten tegen de onveiligheid van de kerncentrale, legt raadslid Evert Weys uit Bergen op Zoom uit. "Liefst ook met verbindingen naar Limburg en België."

"Wij vinden dat er geen risico's meer genomen genomen moet worden," vertelt het raadslid in een interview aan Omroep Brabant, "dus laten we de kerncentrale in Doel in ieder geval zo snel mogelijk sluiten." Daarnaast willen de leden onderling informatie delen en elkaar updaten over de vorderingen voor een veilige, schone energievoorziening.

'Er is reden tot ongerustheid'

Volgens hoogleraar Walter Bogaerts is de centrale Doel verzwakt door de scheurtjes die erin zitten. "Er zijn zoveel scheuren, dat als dit als nieuwe centrale in gebruik zou worden genomen, dat niemand eraan zou denken om die zaak in gebruik te nemen." De hoeveelheid scheuren in een van de reactoren is volgens hem genoeg reden om de boel te sluiten.

Toch had de hoogleraar ook geruststellende woorden: "Het staal waaruit die reactorkuip vervaardigd is, dat is ongeveer van het taaiste staal dat men kan fabriceren of dat men ooit ontwikkeld heeft. Dus dat is nog wel een beetje een geruststelling."

Lees ook: