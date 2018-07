De Feijter en Verschuure sterksten in Stratenloop Zoutelande

Job de Feijter verslaat Erwin Harmes in Stratenloop Zoutelande (foto: Arjan Schotanus)

De Feijter bleef als enige atleet in Zoutelande onder de 32 minuten. De Zeeuws-Vlaming won in 31.56'. Erwin Harmes, die na de start nog aan de leiding liep, kwam in 32.26' over de streep.

Bij de vrouwen was Monique Verschuure in 37.52' de snelste vrouw. Gaelle Despesel uit Halsteren kwam op ruime afstand in 40.54' als tweede binnen.

De wedstrijd in Zoutelande maakt onderdeel uit van het jaarlijkse stratenloop circuit. Er zijn in totaal vijf wedstrijden.

Stratenloopcircuit 2018