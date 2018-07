De Lange tweede in klimtijdrit in Vaals

Thijs de Lange (foto: Omroep Zeeland)

De Lange klokte 24'27' over de vijftien kilometer lange tijdrit over de Camerig (beklimming in het Heuvelland in Limburg). Alleen Jasper de Laat, ploeggenoot van de Lange bij Metec-TKH, zette een nog snellere tijd neer. De Laat ging als laatste van start en was ruim een halve minuut sneller dan De Lange.

Klimtijdrit