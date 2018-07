Getuigen voorkomen diefstallen in Waarde en Vlissingen

Politie (foto: ANP)

Vluchten en vechten in Vlissingen

Iets voor 1.30 uur zag een getuige hoe twee mannen via een raam een woning aan de Hogeweg in Vlissingen binnen klommen. Toen de mannen de woning even later langs de voordeur wilden verlaten, zagen ze de toegesnelde politie. Snel deden ze de deur weer dicht en probeerden ze door het raam te vluchten.

Een van de mannen, een 29-jarige uit Den Haag, raakte vervolgens in gevecht met een agent die daarbij lichtgewond raakte. De tweede man, een 21-jarige Hagenaar, probeerde te vluchten, maar werd in de Bazelstraat aangehouden. Beide mannen zijn naar het politiecellencomplex gebracht. De eigenaar van de woning lag te slapen en werd pas wakker van al het tumult. Hij heeft aangifte gedaan.

Brandstofdiefstal in Waarde

Bijna drie uur later, zo'n veertig kilometer verderop, was het weer een getuige die diefstal voorkwam. De getuige zag bij het tankstation langs de A58 bij Waarde een busje met afgeplakte kentekenplaten staan en belde de politie. Na enige aarzeling gaf de bestuurder de opgeroepen agenten toestemming om achterin het busje te kijken.

In de laadruimte stond een 1000 liter container die voor de helft gevuld was met brandstof. Ook lag er een hevelpomp in de laadruimte. De twee inzittenden, een 27-jarige man uit Dirskland en een 45-jarige man uit Melissant zijn aangehouden.