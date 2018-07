Tekort personeel ouderenzorg loopt op; 'We kunnen het maar nét aan'

Was er drie jaar geleden nog een grote bezuinigingsronde in deze branche, op dit moment is de roep om personeel luider dan ooit. Bij arbeidsmarktmonitor ViaZorg zien ze het aantal vacatures al sinds 2016 sterk oplopen. Dat geldt voor de hele zorg- en welzijnssector, maar in de ouderenzorg is de nood het hoogst. Er is vooral vraag naar verzorgenden en verpleegkundigen. In de eerste maanden van dit jaar stonden ruim 500 vacatures open in de ouderenzorg.

Alleen al bij instelling SVRZ zoeken ze 100 verzorgenden. Directeur Gabrielle Davits: "Het duurt langer voordat een vacature is ingevuld. Dat vraagt flexibiliteit van onze medewerkers, die extra moeten werken. Het kan allemaal net, maar je moet oppassen dat mensen niet omvallen."

'De rek is er een beetje uit'

Datzelfde beeld is er bij stichting Terweel. Hier zoeken ze onder andere 14 verzorgenden en 4 verpleegkundigen. Door middel van interne en andere, soms verkorte, opleidingen wordt geprobeerd een extra instroom te realiseren. Ondertussen voelt het huidige personeel de toenemende werkdruk. Zoals Debora Benschop, wijkverpleegkundige in Vlissingen. "We springen in als iemand ziek is of met vakantie gaat. Want je wil niet dat mensen geen zorg krijgen. Maar de rek is er een beetje uit."

Wie een collega aanbrengt bij stichting Zorgstroom krijgt een beloning van 100 eur netto (foto: Omroep Zeeland )

Bij organisatie Zorgstroom hebben ze speciale recruiters aangesteld; mensen die puur bezig zijn met het werven van personeel. Opmerkelijk: in 2015 moest de instelling nog vele mensen ontslaan als gevolg van de bezuinigingen. Nu staan al geruime tijd 30 vacatures open.

Bonus van 100 euro

De directie looft een bonus van 100 euro netto uit aan medewerkers die een nieuwe collega aanbrengen. Directeur Ruben Leijnse: "Je moet creatief zijn, dit heeft al enkele mensen binnen gebracht." Leijnse vindt de situatie zorgelijk. "We kunnen het net aan. In een enkel geval kunnen we iemand niet in zorg nemen. Vanwege het tekort of door verzuim. Dat is zorgelijk."

Ook voor de komende jaren worden tekorten verwacht onder verpleegkundigen en verzorgenden (foto: Omroep Zeeland )

Enkele oorzaken van het tekort: Er zijn meer ouderen en die hebben vaak complexere zorg nodig. Om een kwaliteitsslag in de verpleeghuiszorg te maken, zijn meer mensen nodig. Zeeland telt steeds minder jongeren, en dus stromen er minder door naar het MBO, zegt ViaZorg. Daarnaast is het imago niet best: 'saai, slecht betaald, kleine contracten en - met de bezuinigingen van enkele jaren geleden nog in het achterhoofd - een onzekere toekomst'.

Klaarstomen voor de toekomst

Inmiddels is voor de sector een nieuwe CAO afgesloten, met 4 procent meer salaris. Die gaat in oktober in. Provincie-breed proberen zorgaanbieders en onderwijsinstellingen honderden mensen, waaronder veel zij-instromers, klaar te stomen voor de toekomst . "Doen we dat niet, dan komt de kwaliteit van de zorg echt in gevaar", zegt directeur Monica Roose van ViaZorg.