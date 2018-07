Zeeuwen recyclen ieder jaar meer: 770 containers vol scheerapparaten, telefoons en laptops

Inzamelen van gebruikte elektrische apparaten bij een kinderboerderij (foto: WeCycle)

Van al die ingezamelde apparaten wordt 83 procent geschikt gemaakt voor hergebruik en 14 procent wordt als secundaire brandstof gebruikt Dat meldt de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) die de apparaten en lampen doorgaf aan Wecycle. Deze non-profit organisatie regelt de inzameling en recycling van e-waste.

'Er wordt meer gescheiden'

Alles bij elkaar is er meer ingezameld dan in 2016, toen werden er ruim 2,5 miljoen kilo elektrische apparaten ingezameld. Paul Marinissen, directeur van de ZRD, verwacht dat die kilo's in de toekomst nog verder oplopen. "Steeds meer mensen scheiden hun afval."

Het recyclen van elektrische apparaten is vooral goed voor het milieu. Je hebt minder nieuwe grondstoffen nodig en de uitstoot van broeikasgassen daalt, omdat hergebruik minder energie kost. Door de inzameling van de ZRD bijvoorbeeld, is de uitstoot van ruim 8,1 miljoen kilo CO2 voorkomen.