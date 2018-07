Deel dit artikel:











18-jarige bedreigt Kapellenaar met (nep)vuurwapen

In Kapelle is gisteravond een 18-jarige jongen opgepakt nadat hij een 23-jarige plaatsgenoot met een vuurwapen zou hebben bedreigd. De politie zette groot in, ook het arrestatieteam en een politiehelikopter werden opgeroepen.

Politieauto bij sporenonderzoek - archief (foto: HV Zeeland) De bedreiging vond plaats in de Nieuwe Kerkstraat. Na de melding zou de 18-jarige jongen een schuur of woning ingelopen zijn. De straat werd afgezet en het arrestatieteam trok zware kogelwerende vesten aan. Uiteindelijk hoefde het arrestatieteam niet in actie te komen: agenten hebben de jongen aangehouden toen hij naar buiten stapte. De jongen zit vast in een politiecellencomplex waar hij door rechercheurs wordt verhoord. Na de arrestatie trof de politie een 'op een vuurwapen gelijkend voorwerp' aan. Dat wordt nog onderzocht. Mogelijk gaat het om een nepwapen.