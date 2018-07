(foto: Politie Zeeland)

De kluis en inhoud bleken van iemand uit Heinkenszand te zijn. De man had in 2017 aangifte gedaan van diefstal uit zijn bedrijf. Hij heeft de sleutels weer teruggekregen, de kluis is door alle roest niet meer bruikbaar en wordt daarom vernietigd.

(foto: Politie Zeeland)

