Wimbledon voorbij voor Lesley Kerkhove

Tennisster Lesley Kerkhove is op Wimbledon in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. De uit Zierikzee afkomstige Kerkhove verloor met haar Wit-Russische partner Lidzia Marozava in twee sets van Martic/Rybarikova. Daardoor zit het toernooi in Londen er voor Kerkhove nu op.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures) Kerkhove en Marozava verloren in de eerste set met 7-5. In de tweede set werd het 6-3 voor het duo uit Slowakije en Kroatië. In het enkelspel werd Kerkhove al in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld na een nederlaag tegen Marie Bouzkova uit Tsjechië.