Brand bij Kloosterboer door kortsluiting, elektricien gewond

De gewonde elektricien was volgens de hulpdiensten na het ongeluk bij kennis, en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek bij nader inzien niet meer nodig.

Ingestort

De twee loodsen waren niet meer te redden en zijn volledig afgebrand. De brandweer probeerde vooral te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere gebouwen op het terrein. De wijde omgeving rondom het bedrijf is uit voorzorg afgesloten. Het goederenspoorverkeer door het havengebied werd stilgelegd.

Kloosterboer is een op- en overslagbedrijf dat met name gespecialiseerd is in gekoelde voeding. Het bedrijf heeft sinds 1982 een vestiging bij Vlissingen. Op het terrein waar nu de twee loodsen in brand staan, staan onder meer een vrieshuis en een overslagkade. In de loodsen op het terrein is ruimte voor 1.700.000 m3 aan gekoelde voedingsmiddelen. In de loodsen die zijn afgebrand werd onder meer fruitconcentraat opgeslagen.

In de loodsen waar de brand woedde stond onder meer koelapparatuur. In eerste instantie kwamen er gitzwarte rookwolken vrij. Na verloop van tijd is de rookontwikkeling wat afgenomen en werd de kleur van de rook wat lichter.

Opgevangen bij een bedrijf in de buurt

Naast de gewonde elektricien zijn ook enkele andere mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Ze bleken in orde te zijn. Zo'n veertig andere medewerkers van Kloosterboer werden tijdelijk opgevangen bij een bedrijf in de buurt. Rond 18.00 uur konden ze naar huis.

De brand trok veel nieuwsgierigen. De veiligheidsregio heeft daarom iedereen dringend opgeroepen om niet naar de brandende loodsen toe te komen, omdat je daarmee de hulpverlening kan hinderen.

NL-alert

Ook werd iedereen opgeroepen om uit de rook te blijven. Mensen in de buurt van Vlissingen-Oost, Ritthem en in Borssele hebben dan ook een NL-alert op hun telefoon ontvangen. Daarin werd opgeroepen ramen en deuren te sluiten. Inmiddels is dat advies ingetrokken.

Mensen in de buurt van Vlissingen-Oost kregen een NL-Alert op hun telefoon (foto: Omroep Zeeland)

De brandweer is uitgerukt met meerdere blusvoertuigen, twee waterwagens en een hoogwerker. Ook heeft de brandweer een watertransportsysteem opgebouwd. De brandweer heeft ook een drone ingezet om van boven te zoeken naar brandhaarden. Ook de politie en ambulancedienst zijn ter plaatse. Er is ook een politiehelikopter ingezet.

Brandlucht tot aan Terneuzen

De eerste melding van de brand kwam binnen rond 14.15 uur. Door de windrichting trok de rook in eerste instantie weg richting de Westerschelde. Er kwamen ook meldingen binnen dat de rook te zien en de brandlucht te ruiken was tot aan de overkant van de Westerschelde, bij Terneuzen. Een meetploeg van de brandweer heeft in en rondom Terneuzen metingen verricht, de uitslag daarvan is nog niet bekend.

De hulpdiensten hebben rond 15.00 uur GRIP 2 afgekondigd. Dat houdt in dat de brand veel gevolgen heeft voor de omgeving. Het betekent ook dat een Regionaal Operationeel Team (ROT) bijeenkomt, van onder meer brandweer, ambulancedienst, politie en gemeente.

Uit voorzorg heeft de brandweer schermen in de Westerschelde gelegd ter hoogte van het bedrijf om te uitstroom van vervuild bluswater of vervuilende producten van het bedrijf op te vangen, zoals koelvloeistof. Maar uit onderzoek bleek dat er geen de schadelijke stoffende in de Westerschelde zijn beland.

Rook recht omhoog

Rond 16.45 uur nam de wind af in kracht en daarna ging de rook recht omhoog. Ook nam de rookontwikkeling af. Daardoor nam de overlast voor de directe omgeving volgens de brandweer flink af.