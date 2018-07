Deel dit artikel:











Live: Twee loodsen in brand Vlissingen-Oost, rookwolk in wijde omtrek te zien

Bij een grote brand op het terrein van Kloosterboer in Vlissingen-Oost is iemand ernstig gewond geraakt. Het vuur ontstond bij werkzaamheden in een meterkast. Twee loodsen staan in brand en de rookwolk is in de wijde omtrek te zien.

De wijde omgeving is uit voorzorg afgesloten. Het spoorverkeer door het havengebied is stilgelegd. Bij de brand komt veel rook vrij. De rookpluim is vanuit de wijde omtrek te zien. Blijf uit de rook Door de windrichting trekt de rook weg over de Westerschelde. De brand trekt veel nieuwsgierigen. De veiligheidsregio roept iedereen op om uit de rook te blijven. Lees ook: Zwaargewonde bij grote brand Vlissingen-Oost Rookwolk boven Kloosterboer in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)