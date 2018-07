Deel dit artikel:











Twee loodsen in Vlissingen-Oost verwoest door brand

Bij een grote brand op het terrein van Kloosterboer in Vlissingen-Oost zijn twee loodsen in as gelegd. De loodsen zijn ingestort, de brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg op de derde loods op het terrein.

De wijde omgeving werd uit voorzorg afgesloten. Bij de brand kwam veel rook vrij. De rookpluim was vanuit de wijde omtrek te zien. De brand is ontstaan door kortsluiting tijdens werkzaamheden in een meterkast. Daarbij raakte een elektricien gewond. Lees ook: Brand bij Kloosterboer door kortsluiting, elektricien gewond