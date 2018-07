Gaat dat zien: komende zondag wordt er weer een reus in Sluis gepresenteerd

In Sluis wordt de derde stadsreus gepresenteerd (foto: Omroep Zeeland)

Een wat, stadsreus!? Een stadsreus is een grote versierde pop die een lokaal bekend figuur, dier of fabelwezen uitbeeldt. Je ziet ze vooral in Brabant, Limburg en België. De poppen zijn minstens drie meter hoog, die in Sluis zelfs rond de vier meter. Reuzen worden niet gemaakt, maar 'geboren'. Ze krijgen een doopakte of een plaats in het bevolkingsregister.

Jantje van Sluis en Johan Hendrik van Dale

Sluis was de eerste Zeeuwse stad met een stadsreus, in 2004 werd 'Jantje van Sluis' geboren, zes jaar later werd de reus zelfs officieel geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente. In 2014 kreeg Jantje gezelschap van de tweede reus voor Sluis: Johan Hendrik van Dale. Ook Hulst heeft een eigen reus: Maximiliaan is bijna zeven jaar oud. "Jammer genoeg wordt hij niet meer uitgedragen", vertelt Wim Eggermont van de reuzengroep Sluis.

Wie wordt de derde reus van Sluis?

Komende zondag wordt de derde stadsreus van Sluis, na een korte optocht, rond 14.45 uur bij het Belfort gepresenteerd en officieel ingeschreven als inwoner van Sluis. Tot die tijd blijft de identiteit van de derde reus nog even geheim.

De reus wordt vergezeld door z'n 'broers en zussen' uit Sluis en het Belgische Jabbeke. "We hebben een convenant gesloten in Jabbeke, waardoor we ons met een club van zo'n veertig tot vijftig mensen met de reuzen bezighouden."