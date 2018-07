Alleskunner Van Anrooij wil presteren op twee WK's

Twee Nederlands kampioenschappen (atletiek en wielrennen) laat Van Anrooij schieten, voor het WK duatlon en het WK offroad-triatlon. Beide wedstrijden zijn in Denemarken. "Ik kies ervoor om op die kampioenschappen ervaring op te doen." Over podiumplaatsen denkt ze nog niet na. "Ik ben terug in vorm aan het raken, maar ik kijk wel waar het toe leidt."

Kiezen

Van Anrooij komt uit een sportgezin. Ze bewandelt nu dezelfde weg als haar zus Lindy die heeft moeten kiezen tussen de verschillende sporten. Lindy koos voor de fiets en is nu verdienstelijk veldrijdster. Shirin hoeft nog niet te kiezen. "Het is nu vooral belangrijk om te doen wat ik leuk vind. Binnen een paar jaar moet ik die keuze wel gaan maken, dus ik denk er af en toe ook wel al eens aan. Maar zolang het goed gaat blijft ik de sporten combineren."

In januari werd Van Anrooij Nederlands kampioen veldrijden (foto: Orange Pictures)

De trainer van Van Anrooij is één van de bekendste triatleten van België; Marc Herremans. Hij zit sinds 2002 in een rolstoel maar is gewoon doorgegaan met zijn sport. "Hij is de beste trainer die ik mij kan wensen", zegt Van Anrooij over hem. "De trainingen zijn zwaar en ik word soms echt wel afgebeuld. Maar ik word er sterker van."

Vrijdag staat het WK duatlon op het programma waar Van Arnooij. Vier dagen later is dan het WK triatlon.