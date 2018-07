Selectie Zeeuws Elftal bekend voor oefenduel tegen AZ

Coach Dolf Roks spreekt de spelers van het Zeeuws Elftal toe (foto: Paul ten Hacken)

De wedstrijd tegen AZ wordt op het veld van Bruse Boys in Bruinisse gespeeld en begint om 19.30 uur. De volgende spelers zijn opgeroepen.

Zeeuws Elftal

coach: Dolf Roks Joan van Belzen (Arnemuiden) Ruben Hollemans (GOES) Jesse Kerkhove (De Meeuwen) Tim de Winter (GOES) Jelle Klap (clubloos) Erwin Franse (GOES) Renzo Roemeratoe (VC Vlissingen) Francis Kabwe Manengela (Halsteren) Lionel Fitsch (Hoek) Daniel Wissel (GOES) Milton Roemeratoe (VC Vlissingen) Bart Deprez (Smitshoek) Johan Vroegindeweij (Bruse Boys) Jarreau Manuhuwa (GOES) Roycel James (GOES) Steve Schalkwijk (GOES) Fabian Wilson (Hoek) Abdoe Abdenbi (VC Vlissingen) Yarick Dorst (Barendrecht) Jonathan Constansia (Hoek) Reguillo Vandepitte (Hoek) Mart de Kroo (GOES)

De selectie is op enkele plaatsen gewijzigd in vergelijking met de selectie die het komende zaterdag opneemt in Middelburg tegen bekerwinnaar Feyenoord. Mitchel Braafhart (Kloetinge), Gert-Jan van Leiden (Hoek), Thomas van den Houten (AFC) en Roy Mulder (Kloetinge) zijn er wel bij tegen Feyenoord, maar doen tegen AZ niet mee.

Het Zeeuws Elftal, dat uit de beste amateurvoetballers uit onze provincie bestaat, speelt deze zomer drie oefenduels tegen profclubs. Gisteren was de eerste tegen de profs van het Belgische KV Oostende. De wedstrijd in Philippine eindigde in 0-0.

