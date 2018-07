Geen plek voor nieuwe brandweervrijwilligers

(foto: Brandweer Yerseke)

Alle zeven klassen met twaalf leerlingen zitten vol. Dat geldt voor heel 2018. Uitbreiding van de opleiding is niet mogelijk. De werving van vrijwilligers is dreigt hierdoor te succesvol te zijn, want nu is er een gebrek aan instructeurs. De instructeurs in Zeeland combineren het les geven met andere taken binnen de VRZ.

Een vrijwilliger volgt dezelfde opleiding als de beroepsbrandweer. De eerste twee jaar krijgt de vrijwilliger een opleiding tot manschap. Deze opleiding is een avond in de week drie lesuren waarin alle basisvaardigheden worden bijgebracht. Daarnaast wordt de theorie in hoofdzaak aangeboden via de computer. De vrijwilliger moet ook tien volle dagen beschikbaar zijn voor praktijklessen en examens. De opleidingen zijn op kosten van Veiligheidsregio Zeeland.

"De opleiding zit inderdaad vol", beaamt Ilone Blaauw. Zij is manager brandweer van de VRZ. "We proberen in de klassen te schuiven. We kijken dan waar de vrijwilligers het eerste nodig zijn." Voor volgend jaar wil Blaauw de opleidingsmogelijkheden uitbreiden en slimmer aanpakken. "Onze instructeurs hebben vaak al dubbelrollen binnen de VRZ. Samenwerken met andere regio's kan ook niet; ook zij zitten vol."

Dagbezetting

De brandweer in Zeeland krijgt in de nabije toekomst vooral te maken met problemen in de dagbezetting. "Er komt een uitstroom van oudere vrijwilligers aan", zegt Blaauw. "Per post hebben we in beeld wat nodig is. Daarom zullen vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn voorrang krijgen bij de opleiding. Tot nu toe waren we daar nog niet kritisch op."