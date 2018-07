Goes krijgt vrouwelijke burgemeester

Margo Mulder wordt burgemeester van Goes (foto: Gemeente Goes)

Margo Mulder is acht jaar wethouder geweest in de Brabantse gemeente Heusden. Daarvoor was ze klinisch psychologe in het St. Elizabethziekenhuis in Tilburg, een functie die ze combineerde met haar raadslidmaatschap voor de PvdA, waar ze tevens ook fractievoorzitter van was.

Gedreven en veelzijdig

"Margo Mulder is een gedreven en veelzijdige bestuurder die vanuit betrokkenheid mensen met elkaar weet te verbinden. Ze is analytisch en doortastend en toont inlevingsvermogen bij het zoeken naar praktische oplossingen", schrijft de gemeente in een verklaring.

"De gemeenteraad heeft de overtuiging dat mevrouw Mulder de juiste persoon is om de opgaven voor onze gemeente de komende jaren op voortvarende wijze ter hand te nemen", laat de gemeente verder weten.

Nog niet definitief

Mulder woont momenteel nog in 's-Hertogenbosch met haar man en dochter, maar ze verhuizen binnenkort naar Goes. De voordracht van Mulder als burgemeester van Goes wordt nu voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, die haar goedkeuring moet geven.

Het is de bedoeling dat Margo Mulder op 12 september wordt benoemd.