Zo moeder zo dochter: samen het diploma ophalen

Moeder en dochter deden dezelfde opleiding, zaten op dezelfde school met dezelfde docenten. En vanaf vandaag hebben ze hetzelfde diploma: MBO Verpleegkundige. Moeder Samantha: "We hebben ook allebei een baan bij hetzelfde bedrijf. We werken af en toe samen, maar mensen weten dan niet dat we moeder en dochter zijn".

Dochter Lisa en moeder Samantha zijn samen afgestudeerd (foto: Omroep Zeeland)

Samantha is apetrots op haar dochter. "En zij ook op mij, we hebben het echt samen gedaan", zegt ze stralend. Lisa beaamt dat: "We hebben samen vaak huiswerk gemaakt en elkaar geholpen. We hebben deze diploma's echt samen verdiend." En na al dat samen studeren is het ook tijd om samen feest te vieren.