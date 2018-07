Deel dit artikel:











Schoonste strand voor het eerst sinds jaren niet in Zeeland

Het schoonste strand van Nederland ligt dit jaar nét niet in Zeeland. Het strand bij Ouddorp is gekozen tot schoonste stand van het land. Het is voor het eerst sinds 2011 dat de lijst niet door een Zeeuws strand wordt aangevoerd. Het Banjaardstrand op Noord-Beveland is het schoonste strand van onze provincie.

Het Banjaardstrand (foto: Jara) De afgelopen twee jaar werd het strand van Oostkapelle uitgeroepen tot schoonste strand. Daarvoor waren het Domburg, Noord-Beveland en Sluis die bovenaan de lijst eindigden. De Schoonste Stranden Verkiezing is een initiatief van Stichting Nederland Schoon en werd voor de zestiende keer gehouden. Inspecteurs van de ANWB bepalen wat de schoonste stranden zijn. Schoonste stranden sinds 2011 jaartal winnaar 2017 Oostkapelle 2016 Oostkapelle 2015 Domburg 2014 Noord-Beveland 2013 Domburg 2012 Noord-Beveland 2011 Sluis