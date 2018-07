Deel dit artikel:











Rookpluim boven Kloosterboer vanuit heel Zeeland te zien

Twee loodsen van het op- en overslagbedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost zijn verwoest door brand. Het vuur ontstond door kortsluiting tijdens werkzaamheden in de meterkast. Een elektricien raakte daarbij gewond. Bij de brand kwam veel rook vrij. De gigantische rookpluim was tot in de wijde omtrek te zien. We kregen foto's en video's toegestuurd vanuit alle delen van de provincie.

Volgens de brandweer zijn in de omgeving geen hoge concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. De rook bereikte ook Terneuzen. Ook daar werden bij metingen geen gevaarlijke stoffen gevonden. Lees ook: Live: Loodsen in Vlissingen-Oost verwoest door brand, brandweer blust nog na

Twee loodsen Kloosterboer afgebrand na kortsluiting, elektricien zwaargewond