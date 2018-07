Deel dit artikel:











Scootmobielen in brand; appartementen ontruimd

In een appartementencomplex in Serooskerke is vanavond brand uitgebroken. Hulpdiensten rukten rond 21.00 uur uit. Vanwege de rookontwikkeling besloot de brandweer kort na aankomst het complex te ontruimen.

Brand appartementencomplex Serooskerke (foto: Marijke Kiel) In de garage van het appartementencomplex heeft de brandweer twee scootmobiels geblust. Getuigen melden dat bewoners van de appartementen worden opgevangen in de kantine van de Emté. Twee scootmobielen zijn uitgebrand (foto: Ruud Arends)