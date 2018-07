Campinggasten protesteren: 'Afblijven van De Veerhoeve'

Campinggasten protesteren in Goese raad (foto: Omroep Zeeland)

Met borden en spandoeken waren de campinggasten naar het stadskantoor in Goes gekomen. Een van hen, Anneke Schraa sprak de raad toe. Ze uitte haar zorgen over de toekomst van de 250 stacaravans op de camping. In het plan van de nieuwe campingeigenaar, Machiel Blom van Leisure2B uit Rotterdam, gaan de stacaravans weg en komen er luxe huisjes voor in de plaats. "Jan Modaal moet wijken voor investeerders die rendement zoeken," zei Schraa verontwaardigd.

Blom en zijn kornuiten gaan het morele boekje te buiten."" tekst op spandoek

Bestemmingsplan goedgekeurd

Er is één groot probleem voor de campinggasten. Het bestemmingsplan voor camping De Veerhoeve is vorig jaar door de Goese raad goedgekeurd. Maar nadien is de camping in andere handen gekomen. De campinggasten zeggen dat de oude eigenaar de bedoeling had om uit te breiden met huisjes en de caravans gewoon te laten staan. Nu wordt het hele terrein op de schop genomen en moet alles eerst weg. Maar volgens het bestemmingsplan zou dit mogen.

PvdA-raadslid Wiert Omta zegt het zo: "Ik ben geen jurist, maar ik ben bang dat het bestemmingsplan dit toestaat. De nieuwe eigenaar heeft de randen van wat mogelijk is opgezocht."

Wethouder Loes Meeuwisse liet weten dat de eigenaar juridisch gezien zijn plannen kan uitvoeren. Ze verwees de verontruste campinggasten naar de geschillencommissie van de Recron, de vereniging van recreatieondernemers.

Robotachtig

Saskia Verheij, raadslid van D66, kapittelde hierop de wethouder om haar 'robotachtige' manier van beantwoording van de vragen uit de Goese raad. Verheij vond de wethouder veel te afstandelijk. Dat stond volgens het raadslid is schril contrast met een stuk in de PZC waarin Meeuwisse het plan van Leisure2B aanprees "als in een advertorial"

