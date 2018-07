Deel dit artikel:











Woningen Kloetinge ontruimd na bedreiging met wapen

In Kloetinge zijn vanavond enkele woningen aan het Geertseplein op last van de politie ontruimd. De politie is op zoek naar een man die eerder vanavond een bewoner met een wapen zou hebben bedreigd. De woningen zijn uit veiligheidsoverwegingen ontruimd. Zowel het wapen als de bedreiger is nog niet gevonden.

Geertseplein in Kloetinge (foto: Google Maps) De bewoners staan op straat te wachten totdat ze weer in hun huis mogen. Over de aard van de bedreiging kan de politie nog niks zeggen, omdat er van de bedreigde persoon nog geen verklaring is afgenomen. De melding kwam rond 20.45 uur bij de politie binnen die daarop met meerdere eenheden naar het Geertseplein zijn gegaan. Bij de zoektocht is onder andere recherche en een diensthond ingezet.