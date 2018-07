Zeeland wordt wakker 6 juli 2018: brand Kloosterboer, burgemeester Goes en protest campinggasten

Rookpluim in heel Zeeland te zien

Bij de brand bij Kloosterboer in Vlissingen-Oost kwam veel rook vrij. De gigantische rookpluim was op veel plekken in Zeeland te zien. Deze foto's kregen we toegestuurd.

Nablussen brand in loodsen Kloosterboer in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

Goes gaat voor een vrouw

Margo Mulder wordt de nieuwe burgemeester van Goes. Ze is gisteravond voorgedragen. Mulder volgt Herman Klitsie op, die sinds vorig jaar tijdelijk de honneurs waarnam, nadat René Verhulst vertrok naar Ede om daar burgemeester te worden.

Margo Mulder wordt burgemeester van Goes (foto: Margo Mulder)

Campinggasten protesteren

Met spandoeken en borden kwamen gasten van Camping de Veerhoeve in Wolphaartsdijk naar het stadskantoor. Hun stacaravans moeten plaatsmaken voor luxe huisjes en daar zijn ze niet blij mee. "Jan Modaal moet wijken voor investeerders die rendement zoeken", zei een actievoerder verontwaardigd.

Campinggasten protesteren in Goese raad (foto: Omroep Zeeland)

Appartementen ontruimd

Bij een brand in Serooskerke is een appartementencomplex ontruimd. Bewoners werden opgevangen in de kantine van de naastgelegen supermarkt. Bij de brand zijn twee scootmobielen uitgebrand.

Twee scooters zijn uitgebrand (foto: Omroep Zeeland)

In Waarde wordt een aardappelveld beregend (foto: Ria Overbeeke)

Zonovergoten dag

We raken er misschien een beetje aan gewend: ook vandaag wordt het een zonovergoten zomerdag. Het wordt 22 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. Ga je vanavond naar Festival de Ballade of Festival Onderstroom? Dan is het handig om wel een vest mee te nemen. Het koelt later in de avond af tot een graad of 17.