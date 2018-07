Teleurstelling in Kats: voorlopig geen school in het dorp

Inwoners willen weer een school in Kats (foto: Omroep Zeeland)

De Tweede Kamer vindt dat er eerst een evaluatie van de proef in Groningen moet komen, waardoor het onduidelijk is of en wanneer er weer een school in Kats kan komen. De uitslag is een teleurstelling voor actievoerder Jan Schuurman Hess. Hij zegt dat het schooltje niet te klein zou zijn en dat de norm van 23 leerlingen gehaald kan worden.

Ondanks de enorme tegenvaller, geeft Schuurman Hess de strijd niet op.

Actievoerder Jan Schuurman Hess geeft de strijd niet op

Inwoners van Kats hebben vorige maand een petitie aangeboden aan de onderwijscommissie in de Tweede Kamer. Nu nog moet een nieuwe school 200 leerlingen hebben. Bij het experiment in het Groningse Westerbroek wordt bekeken of een school met 20 tot 50 leerlingen genoeg kan zijn.

