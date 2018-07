Deel dit artikel:











Flessen vruchtensap en twee afgebrande loodsen: dit is wat over is na de brand bij Kloosterboer

Twee afgebrande loodsen, een derde loods met schade en een terrein vol flessen vruchtensap. Dat is wat over is na de verwoestende brand bij Kloosterboer gistermiddag. De brandweer is nog steeds aan het nablussen.

Flesjes sap op het terrein van Kloosterboer (foto: Omroep Zeeland) De brand in Vlissingen-Oost was gisteravond rond 23.00 uur onder controle. Lange tijd kon het sein brand meester nog niet gegeven worden, omdat de brandweer niet van binnenuit kon blussen. Er waren kranen voor nodig die de loods uit elkaar konden trekken zodat er onder het puin ook geblust kon worden en gecontroleerd op eventuele brandhaarden. Een van de afgebrande loodsen bij Kloosterboer (foto: Omroep Zeeland) Geen giftige stoffen Volgens de veiligheidsregio zijn er bij de brand geen verhoogde concentraties van stoffen gemeten op plekken waar de rook kwam. De brandweer heeft van gistermiddag tot in de nacht metingen gedaan. De Denemarkenweg is voor het grootste deel weer vrijgegeven, waardoor alle bedrijven bereikbaar zijn. De weg is alleen bij het pand van Kloosterboer nog afgesloten. Brandweer blust na bij Kloosterboer Lees ook: Brand bij Kloosterboer: Brand meester

