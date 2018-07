Nieuwe burgemeester van Goes viel van ene positieve verrassing in andere

Margo Mulder wordt burgemeester van Goes (foto: Margo Mulder)

De mooiste verrassing voor Mulder is dat er zoveel te doen is in de gemeente. "Er wordt veel gedaan, er is veel cultureel aanbod en er wordt hard gewerkt", laat de nieuwe burgemeester weten in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker.

De nieuwe burgemeester van Goes in gesprek met Remco van Schellen

Wie is de nieuwe burgemeester?

Margo Mulder is acht jaar wethouder geweest voor de PvdA in de gemeente Heusden in Noord-Brabant. Daarvoor werkte ze als klinisch psychologe in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De functie combineerde ze met haar raadslidmaatschap voor de PvdA, waar ze ook fractievoorzitter van was. "Beroepshalve ben ik erg gericht op relaties met mensen", vertelt Mulder. "Oplossingen moet je altijd samen vinden. Dat is ook in de psychologie bekend: als je iets wilt veranderen moet je zelf en samen met anderen doen. Dat kan een ander je nooit voorschrijven.'

