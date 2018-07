Loop met ons mee door het nieuwe HZ-gebouw in Middelburg

Het nieuwe gebouw biedt veel meer ruimte voor praktijkonderzoek dan het oude gebouw in Vlissingen. "We zijn heel blij met het auditorium dat er nu is, want dat misten we eigenlijk op de oude locatie. Ook zijn we trots op het dakterras wat zich boven het auditorium bevindt om lekker in de buitenlucht te werken aan projecten of te pauzeren", vertelt Yvette Hamerling, van de HZ.

Van Vlissingen naar Middelburg

Vorig jaar lieten de CDA en LPV fracties in de gemeenteraad Vlissingen weten dat ze het niks vinden dat de technische opleidingen van HZ naar Middelburg verhuizen. Pierre Bleuzé docent watermanagement is het daar niet mee eens. "HZ kijkt daar heel anders tegenaan, het is een soort stadsgewest. De studenten zullen ook ervaren dat ze op Walcheren studeren en niet per se in Vlissingen of Middelburg", zegt Bleuzé.

Op donderdag 27 september is de officiële opening en kunnen genodigden en omwonenden die daarin geïnteresseerd zijn een rondleiding krijgen door het nieuwe gebouw in Middelburg.

